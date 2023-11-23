Неизвестно Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Петр Ильин
Мать: Евфимия Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
священника села Василькова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Рыкунов) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рыкунов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1782