Неизвестно Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Петр Ильин

Мать: Евфимия Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
священника села Василькова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Рыкунов) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Рыкунов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рыкунов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1782

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