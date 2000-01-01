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Кирин Дмитрий Ататольевич
Кирин Дмитрий Ататольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.?
Пол
Мужской
Отец
Кирин Анатолий Николаевич
1978 г.р.
Мать
Кирина (Кизяткина) Наталья
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?
Отец:
Кирин Анатолий Николаевич
Мать:
Кирина Наталья
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