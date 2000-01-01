Кирин Дмитрий Ататольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирин Дмитрий Ататольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.?

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.?

Отец: Кирин Анатолий Николаевич

Мать: Кирина Наталья

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