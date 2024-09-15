Букалов Илья Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисавета Михеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Букалов) Лукерия
Мать ребёнка: Елисавета Михеева
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Букалов) Анна
Мать ребёнка: Елисавета Михеева
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость