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Букалов Илья Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Букалов Яков Митрофанов

Мать: (Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисавета Михеева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Букалов) Лукерия

Мать ребёнка: Елисавета Михеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Букалов) Анна

Мать ребёнка: Елисавета Михеева

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость

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