Комарова (Мазур) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Мазур) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1973

Дочь: Комарова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1978

Сын: Комаров Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Дьяконова (Комарова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович

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