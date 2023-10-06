Комарова (Мазур) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1973
Дочь: Комарова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1978
Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Дьяконова (Комарова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Комаров Юрий Иванович