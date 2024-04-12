Сипков Трифон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 10.08.1915
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Сипков Николай Гаврилович
Военная служба
09.08.1915
Германский фронт
контужен | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23212733/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_go... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.08.1915