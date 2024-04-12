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Сипков Трифон Николаевич

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 10.08.1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Сипков Николай Гаврилович

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Военная служба
09.08.1915
Германский фронт
контужен | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23212733/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_go... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 10.08.1915
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