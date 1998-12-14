Юрлова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1931
Дата смерти14.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрлов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1974
Дочь: Чекина (Юрлова) Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич
Смерть
14.12.1998