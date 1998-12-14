Юрлова Анастасия 24.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрлова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1931

Дата смерти

14.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрлов Анатолий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.01.1974

Дочь: Чекина (Юрлова) Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Юрлов Анатолий Кузьмич

Смерть
14.12.1998

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