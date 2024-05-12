Грищук Софья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1902
Рождение ребёнка
13.08.1903
Дочь: Шершень Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
23.07.1905
Дочь: Шершень Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шершень Адриан Трофимович
Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шершень Константин Трофимович
Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич
Смерть
Неизвестно