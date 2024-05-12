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Грищук Софья Антоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
25.04.1902

Муж: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.08.1903

Дочь: Шершень Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1905

Дочь: Шершень Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шершень Павел Трофимович

Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шершень Адриан Трофимович

Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шершень Константин Трофимович

Отец ребёнка: Шершень Трофим Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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