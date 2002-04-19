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Мухин Валентин Васильевич

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Место рождения

СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово

Дата рождения

01.04.1926

Дата смерти

19.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926

Отец: Мухин Василий Степанович

Мать: Мухина Евдокия Ивановна

СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
09.10.1950

Сын: Мухин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Мухина Евгения Петровна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Мухин Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Мухина Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Евгения Петровна

Смерть
19.04.2002
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: Рак лёгкого
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