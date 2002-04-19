Мухин Валентин Васильевич
Место рожденияСССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Дата рождения01.04.1926
Дата смерти19.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926
Отец: Мухин Василий Степанович
Мать: Мухина Евдокия Ивановна
СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
09.10.1950
Сын: Мухин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Мухина Евгения Петровна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Мухин Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Мухина Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Евгения Петровна
Смерть
19.04.2002
Россия Брянская область город Новозыбков
Причина смерти: Рак лёгкого