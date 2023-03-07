Селезнева (Ливанисова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти26.12.1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ливанисов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
27.03.1856
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
27.06.1858
Дочь: Селезнева Ефросинья Аврамовна
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Селезнев Кузьма Аврамович
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
02.10.1863
Дочь: Харитина Аврамовна
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
02.04.1866
Дочь: Селезнева Феодосия Аврамовна
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
10.02.1867
Сын: Селезнев Алексей Аврамович
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Рождение ребёнка
11.08.1869
Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1919