Корелин Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корелина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корелин Игнатей Яковлевич
Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна
Смерть
Неизвестно