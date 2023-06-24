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Корелин Яков Михайлович

Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Корелин Михаил Андреевич

Мать: Корелина Дарья Григорьевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Корелин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корелин Игнатей Яковлевич

Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корелин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Корелина Анна Савельевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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