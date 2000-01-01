Митрошин Лука Андреевич
Место рождения(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рожденияОколо 1801
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Митрошин Андрей Дмитриевич
Мать: не указана
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Глухова Надежда Лукинична
Мать ребёнка: Митрошина Матрона Ивановна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
08.12.1822
Мать ребёнка: Митрошина Матрона Ивановна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
25.04.1825
Мать ребёнка: Митрошина Матрона Ивановна
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно