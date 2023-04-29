Доль Елена Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1919
Отец ребёнка: Доль Иван Юстинович
Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доль Иван Юстинович
Смерть
Неизвестно