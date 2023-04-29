Доль Елена Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доль Елена Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1919

Сын: Доль Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Доль Иван Юстинович

Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доль Иван Юстинович

Смерть
Неизвестно
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