Мухаметрахим Сын Зирмака — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметрахим Сын Зирмака

Мухаметрахим Сын Зирмака

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Зирмак Уразаев №17-46

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.12.1834

Сын: Гайнутдин Мухамедрахимов

Мать ребёнка: Зямиля Заитова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close