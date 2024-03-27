Мухаметрахим Сын Зирмака
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Зирмак Уразаев №17-46
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.12.1834
Мать ребёнка: Зямиля Заитова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно