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Бабурин Иван Николаевич

Место рождения

Долгинино, Можайский, Московская область

Дата рождения

19.08.1883

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883

Отец: Бабурин Николай Семенович

Мать: Бабурина Евдокия Петровна

Долгинино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Бабурина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Бабурина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Долгинино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Бабурина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Долгинино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Бабурина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Долгинино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1904

Дочь: Богачева (Бабурина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Бабурин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.11.1910

Дочь: Рязанова (Бабурина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
13.08.1916

Сын: Бабурин Иван Иванович

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1918

Дочь: Хохлова (Бабурина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна

Долгинино, Можайский, Московская область
Смерть
1954
Долгинино, Можайский, Московская область

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