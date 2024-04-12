Бабурин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1883
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова (Бабурина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Бабурина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Бабурина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Бабурина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
28.12.1904
Дочь: Богачева (Бабурина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1909
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1910
Дочь: Рязанова (Бабурина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
13.08.1916
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1918
Дочь: Хохлова (Бабурина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Бабурина Евдокия Павловна
Смерть
1954