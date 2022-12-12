Гуселетова Анисья Даниловна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Гуселетов Павел Афанасьевич
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно