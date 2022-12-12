Гуселетова Анисья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Анисья Даниловна

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Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Гуселетов Павел Афанасьевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Павел Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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