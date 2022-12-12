Крехтунова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Крехтунова Ульяна Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Крехтунова Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Крехтунова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Крехтунова Федосья Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Крехтунов Прокопий Ефимов
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Крехтунова Анисия Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Крехтунова Олимпиада Ефимова
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов
Смерть
После 1834