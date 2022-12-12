Крехтунова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрехтунова Арина

Крехтунова Арина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Крехтунова Ульяна Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1811

Муж: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Крехтунова Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Крехтунова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Крехтунов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Крехтунова Федосья Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Крехтунов Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Крехтунова Анисия Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Крехтунова Олимпиада Ефимова

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close