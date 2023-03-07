Устинов Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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