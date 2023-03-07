Устинов Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинова Клавдия
Смерть
Неизвестно