Абакумов Егор (Георгий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Егор (Георгий) Григорьевич

Место рождения

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

15.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.07.1909

Дочь: Абакумова Александра Егоровна

Мать ребёнка: Панфилова Татьяна Терентьевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Абакумова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Панфилова Татьяна Терентьевна

Смерть
15.03.1957
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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