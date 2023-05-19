Абакумов Егор (Георгий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти15.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1909
Дочь: Абакумова Александра Егоровна
Мать ребёнка: Панфилова Татьяна Терентьевна
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Абакумова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Панфилова Татьяна Терентьевна
Смерть
15.03.1957
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область