Пачганова Гликерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачганова Гликерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пачганов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Китайкина Василиса Яковлевна-Иаковлевна

Отец ребёнка: Пачганов Яков Михайлович

Спирина, Самаровская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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