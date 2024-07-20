Пачганова Гликерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Китайкина Василиса Яковлевна-Иаковлевна
Отец ребёнка: Пачганов Яков Михайлович
Спирина, Самаровская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно