Аникина Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1906
Дочь: Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Августа Григорьевна
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1911
Сын: Аникин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1914
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1916
Сын: Аникин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1917
Сын: Аникин Феоктист Григорьевич
Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно