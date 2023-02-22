Аникина Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1906

Дочь: Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Августа Григорьевна

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Аникин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1914

Сын: Аникин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1916

Сын: Аникин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1917

Сын: Аникин Феоктист Григорьевич

Отец ребёнка: Аникин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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