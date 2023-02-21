Добровольская (Грудева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Грудева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Грудев Иван Андреевич

Мать: Грудева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Емельянова Нина Александровна

Отец ребёнка: Добровольский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Добровольский Николай Александрович

Отец ребёнка: Добровольский Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Александр Алексеевич

Смерть
1962
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