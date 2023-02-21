Добровольская (Грудева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Грудев Иван Андреевич
Мать: Грудева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Емельянова Нина Александровна
Отец ребёнка: Добровольский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Добровольский Николай Александрович
Отец ребёнка: Добровольский Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962