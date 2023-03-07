Желнин Егор Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Егор Якимов

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Место рождения

Желонская

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Желнин Иван Егоров

Мать ребёнка: Желнина Марья Трифанова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Желнин Иван (мл) Егоров

Мать ребёнка: Желнина Марья Трифанова

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Марья Трифанова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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