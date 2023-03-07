Желнин Егор Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Желнин Яким (Иоаким) Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Желнин Иван Егоров
Мать ребёнка: Желнина Марья Трифанова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Желнина Марья Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Марья Трифанова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762