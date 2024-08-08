Глушинская Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушинская Елизавета Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушинская Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушинская Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович

Рождение ребёнка
07.05.1938

Дочь: Горяйнова (Глушинская) Палина Станиславовна

Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович

Смерть
Неизвестно

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