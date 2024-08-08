Глушинская Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушинская Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушинская Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович
Рождение ребёнка
07.05.1938
Дочь: Горяйнова (Глушинская) Палина Станиславовна
Отец ребёнка: Глушинский Станислав Антонович
Смерть
Неизвестно