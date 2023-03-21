Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Картушина Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Вязовский Никита Иванович

Шепелевка, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Вязовский Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовский Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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