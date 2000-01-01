Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Михаил Терентьев
Мать: Елизавета Данилова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Твердов Павел Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Ильина
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Аксинья Ильина
Смерть
Неизвестно