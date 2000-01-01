Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Михаил Терентьев

Мать: Елизавета Данилова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Твердов Никита Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Твердов Павел Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Ильина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Твердов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Ильина

Смерть
Неизвестно
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