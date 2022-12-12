Ищенко Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИщенко Наталья Анатольевна

Ищенко Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ищенко Дмитрий Сергеевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.2004

Дочь: Ищенко Арсения Дмитриевна

Отец ребёнка: Ищенко Дмитрий Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close