Ищенко Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ищенко Дмитрий Сергеевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.2004
Дочь: Ищенко Арсения Дмитриевна
Отец ребёнка: Ищенко Дмитрий Сергеевич