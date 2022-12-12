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Ходырев Акил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Ходырев Петр Фокеевич

Мать: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Анисья Акиловна

Мать ребёнка: Ходырева Анна Федуловна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Марфа Акиловна

Мать ребёнка: Ходырева Анна Федуловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Анна Федуловна

Смерть
1824 ст.
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