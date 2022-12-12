Ходырев Акил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Анисья Акиловна
Мать ребёнка: Ходырева Анна Федуловна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Марфа Акиловна
Мать ребёнка: Ходырева Анна Федуловна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Анна Федуловна
Смерть
1824 ст.