Спицына Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына Феодосия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Спицын Семен

Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович

Бракосочетание
15.01.1768

Муж: Спицын Захар Кононович

Верхнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Захар Кононович женился на вдовой второбрачной Феодосии Андреевне. Поручители: Артем Лукьянович, Матфей Стефанович
Рождение ребёнка
1768

Сын: Спицын Григорий

Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Спицын Афанасий

Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спицын Кондратий

Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович

Смерть
Неизвестно
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