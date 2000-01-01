Спицына Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Спицын Семен
Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович
Бракосочетание
15.01.1768
Верхнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Захар Кононович женился на вдовой второбрачной Феодосии Андреевне. Поручители: Артем Лукьянович, Матфей Стефанович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Спицын Григорий
Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Спицын Афанасий
Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спицын Кондратий
Отец ребёнка: Спицын Захар Кононович
Смерть
Неизвестно