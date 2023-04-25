Огурцов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1919
Мать ребёнка: Огурцова Акилина Дорофеевна
Рождение ребёнка
02.02.1919
Мать ребёнка: Огурцова Акилина Дорофеевна
Место жительства
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно