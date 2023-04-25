Огурцов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Огурцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Огурцова Акилина Дорофеевна

Устиновка, Харківська область
Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Огурцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Огурцова Акилина Дорофеевна

Устиновка, Харківська область
Место жительства
1919
Устиновка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Акилина Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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