Кузьмин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1983

Дочь: Силаева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Щипова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.02.1986

Дочь: Романова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Щипова Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипова Ирина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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