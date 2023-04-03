Кузьмин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1983
Дочь: Силаева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Щипова Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.1986
Дочь: Романова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Щипова Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щипова Ирина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва