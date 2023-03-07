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Гагарина Любовь Яковлевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

18.03.1986

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1986

Отец: Гагарин Яков Алексеевич

Мать: Гагарина Татьяна Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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