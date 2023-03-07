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Гагарина Любовь Яковлевна
Гагарина Любовь Яковлевна
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
18.03.1986
Пол
Женский
Отец
Гагарин Яков Алексеевич
Вычислено 1958 г.р.
Мать
Гагарина (Анисимова) Татьяна Михайловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
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ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1986
Отец:
Гагарин Яков Алексеевич
Мать:
Гагарина Татьяна Михайловна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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