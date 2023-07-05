Прохор Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Сидор Петров
Мать: Иустиния Гордеева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Максим Прохоров
Мать ребёнка: Василиса Филиппова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Прохоров
Мать ребёнка: Васса Евфимова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858