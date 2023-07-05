Прохор Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Сидор Петров

Мать: Иустиния Гордеева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Василиса Филиппова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Максим Прохоров

Мать ребёнка: Василиса Филиппова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Прохоров

Мать ребёнка: Васса Евфимова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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