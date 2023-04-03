Касимова Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Мария Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.
1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Алексей Иванов

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Гаврилова

Отец ребёнка: Касимов Гавриил Иванов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Гавриил Иванов

на 6-12-1898 уже женаты
Смерть
Неизвестно
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