Касимова Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Алексей Иванов
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Гаврилова
Отец ребёнка: Касимов Гавриил Иванов
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
на 6-12-1898 уже женаты
Смерть
Неизвестно