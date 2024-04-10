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Рудаков Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Рудаков Григорий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котово, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Рудаков Захар Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Рудаков Никита Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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