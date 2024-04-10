Рудаков Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Рудаков Григорий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Котово, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1679
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно