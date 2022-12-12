Пехаленко (Надеена) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПехаленко (Надеена) Ольга Алексеевна

Пехаленко (Надеена) Ольга Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Надеин Алексей Петрович

Мать: Корниевская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1979

Сын: Бураков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Бураков Юрий Викторович

Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Пехаленко Роман Александрович

Отец ребёнка: Пехаленко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураков Юрий Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close