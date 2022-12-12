Пехаленко (Надеена) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1979
Сын: Бураков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Бураков Юрий Викторович
Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.05.1984
Сын: Пехаленко Роман Александрович
Отец ребёнка: Пехаленко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно