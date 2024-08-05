Федосья (?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья (?) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

23.01.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван (1-Й) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
20.01.1801

Сын: Иван (2-Й) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Гаврилович

Смерть
23.01.1801

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