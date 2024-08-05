Федосья (?) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти23.01.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.01.1801
Отец ребёнка: Василий Гаврилович
Смерть
23.01.1801