Журавлева Аксинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1837
Сын: Журавлев Василий Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Журавлева Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Журавлева Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Журавлев Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Андрей Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно