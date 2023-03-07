Журавлева Аксинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Аксинья Николаевна

Журавлева Аксинья Николаевна

avatar

Место рождения

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1837

Сын: Журавлев Василий Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Журавлева Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Журавлева Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Журавлев Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close