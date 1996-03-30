Паксеваткин Леонид Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паксеваткин Леонид Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 30.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паксеваткин Илларион Федорович

Мать: Паксеваткина (Стенникова) Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паксеваткина Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Кольцова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паксеваткин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кольцова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Людмила

Смерть
Около 30.03.1996

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