Паксеваткин Леонид Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 30.03.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паксеваткина Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Кольцова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паксеваткин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кольцова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольцова Людмила
Смерть
Около 30.03.1996