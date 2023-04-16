Вейколайнен Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1936
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1936
Отец: Жданов Иван Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: Алексеева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Ростовых Владимир
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1975
Сын: Veikolainen German Viktorovich
Отец ребёнка: Viktor Veikolainen
Таллин, Эстонская ССР