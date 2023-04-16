Вейколайнен Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейколайнен Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

KT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1936

Отец: Жданов Иван Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: Алексеева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Ростовых Владимир

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.04.1975

Сын: Veikolainen German Viktorovich

Отец ребёнка: Viktor Veikolainen

Таллин, Эстонская ССР
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