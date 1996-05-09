Муравьев Сергей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1952
Дата смерти09.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1975
Сын: Муравьев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
10.12.1979
Рождение ребёнка
13.05.1982
Сын: Муравьев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна
Рождение ребёнка
12.02.1986
Сын: Муравьев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна
Смерть
09.05.1996