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Муравьев Сергей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1952

Дата смерти

09.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952

Отец: не указан

Мать: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
08.08.1975

Сын: Муравьев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
10.12.1979

Дочь: Кравченко (Муравьева ) (Муравьева) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
13.05.1982

Сын: Муравьев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Рождение ребёнка
12.02.1986

Сын: Муравьев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Смерть
09.05.1996

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