(Дмитрусенко) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дмитрусенко) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дмитрусенко Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич

Смерть
1958
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