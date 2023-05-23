(Дмитрусенко) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Дмитрусенко Иван
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Охтень Кузьма Моисеевич
Смерть
1958