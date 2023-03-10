Полтева (Пикунова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937
Отец: Пикунов Иван
Мать: Пикунова Татьяна
Рождение ребёнка
22.05.1958
Дочь: Попова Татьяна
Отец ребёнка: Полтев Юрий
Яхрома, 141840, Россия
Бракосочетание
?.06.1958
Муж: Полтев Юрий
Астрецовский сельсовет Дмитровского района
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Полтев Юрий
Отец ребёнка: Полтев Юрий
Серпухов, Россия