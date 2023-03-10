Полтева (Пикунова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтева (Пикунова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937

Отец: Пикунов Иван

Мать: Пикунова Татьяна

Рождение ребёнка
22.05.1958

Дочь: Попова Татьяна

Отец ребёнка: Полтев Юрий

Яхрома, 141840, Россия
Бракосочетание
?.06.1958

Муж: Полтев Юрий

Астрецовский сельсовет Дмитровского района
Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Полтев Юрий

Отец ребёнка: Полтев Юрий

Серпухов, Россия
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