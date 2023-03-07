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Гордеева Александра Митрофановна

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Место рождения

Сосновка, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.04.1913

Дата смерти

13.09.1985

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913

Отец: Гордеев Митрофан Павлович

Мать: Гордеева Ксения Иосифовна

Сосновка, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Деревня Шеча, Шурминский р-н, Кировская область. Приход: с. Больше-Ройское, Рождество-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатов Пётр Карпович

Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатов Пётр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатов Пётр Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Набатов Пётр Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набатов Пётр Карпович

Смерть
13.09.1985
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