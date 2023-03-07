Гордеева Александра Митрофановна
Место рождения
Дата рождения16.04.1913
Дата смерти13.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913
Деревня Шеча, Шурминский р-н, Кировская область. Приход: с. Больше-Ройское, Рождество-Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1936
Рождение ребёнка
13.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1985