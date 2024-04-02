Малышева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1898
Дата смерти28.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1920
Дочь: Никитина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович
Смерть
28.02.1966