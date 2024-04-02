Малышева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1898

Дата смерти

28.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1920

Дочь: Никитина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Малышев Лев Васильевич

Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Малышев Василий Иванович

Смерть
28.02.1966
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