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Архипов Алексей

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Место рождения

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.08.1930

Дата смерти

23.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930

Отец: Архипов Павел

Мать: Архипова Александра

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Валентина

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Валентина

Смерть
23.08.2013
Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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