Архипов Алексей
Место рождения
Дата рождения15.08.1930
Дата смерти23.08.2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Отец: Архипов Павел
Мать: Архипова Александра
Рождение ребёнка
28.09.1959
Рождение ребёнка
15.10.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
23.08.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость