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Карпенко Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1987

Отец: Нагусев Анатолий Владимирович

Мать: Нагусева Надежда Дмитриевна

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