Холопова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

10.03.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Малкова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Холопов Алексей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Алексей Дмитриев

Смерть
10.03.1923
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: паралич | Смерть в возрасте 76 лет. Сообщила о смерти дочь Малкова Мария Александровна | ГКУ ЯО ГАЯО
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