Холопова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти10.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Малкова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Холопов Алексей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1923
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: паралич | Смерть в возрасте 76 лет. Сообщила о смерти дочь Малкова Мария Александровна | ГКУ ЯО ГАЯО