Филимонова (Филимонова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Филимонова) Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Павлович

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