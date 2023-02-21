Чаусов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Чаусов Виктор
Мать ребёнка: Чаусова Лидия
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чаусова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаусов Сергей
Мать ребёнка: Чаусова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаусова Лидия
Смерть
Неизвестно