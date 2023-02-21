Чаусов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Чаусов Виктор

Мать ребёнка: Чаусова Лидия

Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Чаусова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаусов Сергей

Мать ребёнка: Чаусова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаусова Лидия

Смерть
Неизвестно
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