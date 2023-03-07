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Наймушин Осип Анисимов

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Место рождения

Заболотская 2-я

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Наймушин Анисим Кириллов

Мать: Наймушина Пелагия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Евдокия Осипова

Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Ульяна Осипова

Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Наймушин Сергей Осипов

Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Федосья Осипова

Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Наймушин Степан Осипов

Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Марина Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785
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