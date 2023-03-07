Наймушин Осип Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Евдокия Осипова
Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Ульяна Осипова
Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Федосья Осипова
Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Наймушина Марина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785